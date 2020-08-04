Мер Дніпра порівняв кортежі Зеленського та Порошенка

Кортежі представників нинішньої влади "навіть не снились" колишньому президенту Петру Порошенку. Саме через подвійні стандарти мешканці Дніпра дедалі негативніше ставляться до партії "Слуга народу".

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Починаючи від замовлення повій в Раді та закінчуючи заявами про неповноцінних або неякісних дітей. А дачі, а кортежі, які не снилися навіть Порошенко. Я це точно знаю. Коли до нас в місто приїжджав Порошенко, у нього було дві-три машини, навіть ми за ним бовталися в автобусі по дорозі. А зараз у кортежі 50 машин з мигалками, люди все це бачать", - говорить Філатов.

На його думку, місцеві вибори приведуть до певної делегітимізації влади.

"Після "зеленого цунамі" на президентських і парламентських виборах вони покажуть, що масове розчарування знайшло підтвердження в умах виборців", - додає міський голова Дніпра.

Нагадаємо, в тому ж інтерв'ю РБК-Україна Борис Філатов заявив, що перспективи у партії "Слуги народу" на цих виборах не зовсім хороші. За його словами, у людей накопичується негатив через те, що СН не виконують обіцянок.

Нагадаємо, соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи партії "Слуга народу" на місцевих виборах.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що 15 липня парламент призначив місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.