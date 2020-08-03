Філатов про перспективи "Слуги народу" на виборах: не зовсім хороші

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Філатов вважає, що у людей накопичується негатив через те, що СН не виконують обіцянок

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що перспективи у партії "Слуги народу" на цих виборах не зовсім хороші. Невідомо, якими вони будуть до жовтня.

Про це Борис Філатов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у людей накопичується негатив через те, що СН не виконують обіцянок.

"Між очікуваннями та реальністю не просто прірва, а всесвіт. Але у кожної людини є поняття психологічної самокомпенсації. Вони не можуть зізнатися собі, що помилилися у виборі, але рано чи пізно прозріння настане", - сказав Філатов.

За його словами, нинішні можновладці розуміють, що місцеві вибори приведуть до певної делегітимізації влади.

"Після "зеленого цунамі" на президентських і парламентських виборах вони покажуть, що масове розчарування знайшло підтвердження в умах виборців. Тому використовуються будь-які способи, щоб цієї делегітимізації уникнути", - додав мер.

Нагадаємо, соціолог Андрій Биченко оцінив перспективи партії "Слуга народу" на місцевих виборах.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що 15 липня парламент призначив місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.