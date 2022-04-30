Ямковий ремонт і розбір завалів: у Чернігівській та Сумській областях йде генеральне прибирання

На дорожньо-ремонтних роботах у Чернігівській області впродовж останньої доби було задіяно 89 робітників та 42 одиниці техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Спеціалісти проводять ямковий ремонт покриття гарячим асфальтобетоном та пневмоструменевим методом", - розповів він.

За його даними, окрім виконання ямкового ремонту, на трасі Н-27 триває також монтаж прогонової будови, а на 148 кілометрі дороги М-01 Київ-Чернігів проводиться очищення водовідвідних лотків.

Заступник керівника ОП повідомив також, що безпосередньо у Чернігові на проспекті Миру 249 вже завершено розбір завалів і прибрано залишки руйнувань.

На Сумщині, за інформацією Офісу президента, на території Охтирської ТЕЦ розбори завалів ще тривають.

В Охтирці наразі здійснюється вивезення стихійних сміттєзвалищ з Миколаївського, Успенського та Соборного кладовищ.

За даними Тимошенка, на вулиці Снайпера фахівцями-вибухотехніками вже обстежено 3 будинки та 8 квартир.

Прибирання території міської лікарні наразі триває у Тростянці.

Ямковий ремонт в межах області вже проведено на трасах Н-12, Н-07, Р-44, Р-61 та Р-44.

"В селах Вирівка та Раки здійснено благоустрій території, обрізку дерев, впорядкування території навколо будинків, що зазнали пошкоджень під час бойових дій", - додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у Київській області вже відновлено електропостачання більше ніж у 460 населених пунктах для 260 000 споживачів.