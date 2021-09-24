Мер Чернігова направив звернення щодо тарифів на тепло міністру розвитку громад

Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до міністра розвитку громад та територій щодо відсутності повноважень місцевої влади встановлювати тарифи, хоча Уряд покладає на неї такі зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Чернігівської міської ради.

У листі наведено перелік чинних законодавчих норм, суперечності в яких не дозволяють сьогодні встановити тарифи на теплову енергію органам місцевого самоврядування, хоч ці повноваження нещодавно їм передані.

"Станом на 16 вересня, за місяць до початку опалювального сезону, центральними органами виконавчої влади не вирішено питання щодо формування нормативно-правової бази, необхідної для здійснення органами місцевого самоврядування повноважень з регулювання тарифів на теплову енергію в умовах зміненого законодавства. Одне з основних питань - невідповідність чинної редакції Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води", - зазначено у листі.