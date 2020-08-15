Мер Черкас закликає не допустити приїзду хасидів в Умань

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана. За його словами, це може нести загрозу для всієї України.

Про це Бондаренко написав у Facebook.

"Нас обурює історія з ухваленням рішення по хасидах. Виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий від українського. А от місцеві громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято", - написав він.

Бондаренко додав, що приїзд хасидів в Умань може нести загрозу не лише для Черкащини, але й для всієї України.

"Десятки тисяч людей, які можуть бути носіями COVID-19, вони несуть загрозу населенню не тільки Умані Черкаської області, але і всієї України. Це порушує права українських громадян, ставить нас в несправедливе становище перед іноземцями", - заявив мер Черкас.

Він закликав втрутитися в ситуацію президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю також закликає заборонити поїздки хасидів в Умань.

Раніше повідомлялося, що уряд України вивчить питання про можливість приїзду паломників-хасидів, для цього проведуть кілька комісій.