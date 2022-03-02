Мер Білої Церкви показав наслідки ракетного удару по місту
Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Біла Церква Київської області. Мер міста Геннадій Дикий показав наслідки інциденту і розповів, що вибух стався біля Горбатого мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Геннадія Дикого в Facebook.
За його словами, зараз там оглядають місце і поки постраждалих не виявлено. Дикий також закликав місцевих жителів бути обережними і спускатися в укриття при ракетних обстрілах.
За даними голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби, окупанти влучили в підприємство з виготовлення металу. За попередніми даними, жертви відсутні.
Нагадаємо, що окупанти зруйнували залізничний міст у Запорізькій області. В результаті цього південь Запорізької області виявився відрізаний.
Ми також писали про те, що російські війська обстріляли Чугуїв. Біля аеродрому прогриміли потужні вибухи. За деякими даними, після обстрілу в місті з'явилися проблеми зі зв'язком та інтернетом. Інших подробиць поки немає.
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