Мер Білої Церкви показав наслідки ракетного удару по місту

Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Біла Церква Київської області. Мер міста Геннадій Дикий показав наслідки інциденту і розповів, що вибух стався біля Горбатого мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Геннадія Дикого в Facebook.

За його словами, зараз там оглядають місце і поки постраждалих не виявлено. Дикий також закликав місцевих жителів бути обережними і спускатися в укриття при ракетних обстрілах.

За даними голови Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулеби, окупанти влучили в підприємство з виготовлення металу. За попередніми даними, жертви відсутні.