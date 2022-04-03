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Мер Атрошенко про Чернігів: місто нагадує Бучу, а в деяких районах схоже на Маріуполь

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Чернігів, Неділя 03 квітня 2022 14:03
Мер Атрошенко про Чернігів: місто нагадує Бучу, а в деяких районах схоже на Маріуполь Фото: мер Чернігова Владислав Атрошенко (facebook/typical-chernihiv)
Автор: Марія Кучерявець

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що місто внаслідок обстрілів російських військ зруйноване на 70%. Для охарактеризування він порівняв ситуацію в деяких районах із Бучею та Маріуполем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Атрошенка під час телемарафону.

"Чернігів знищено на 70%, люди вже перестали цікавитися, скільки мін прилетіло... У нас місто нагадує Бучу, а в деяких районах воно вже таке, як Маріуполь. Нагальне питання для чернігівців - це завтрашній день. У нас зосередження військ РФ на кордоні з Білоруссю, нас цікавить, чи будуть до нас прилітати ракети і авіаційні бомби, що для цього робиться в напрямку постачання ППО", - розповів мер.

При цьому, за його словами, ніч у місті пройшла спокійно, без обстрілів.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок обстрілу російськими окупантами було знищено будівлю онкологічного відділення лікарні в Чернігові. Важкі поранення отримали щонайменше три людини.

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