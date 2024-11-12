Меньшинство украинцев согласны на территориальные уступки России: от чего это зависит

Как отмечают социологи, в период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство – 82-87% – стабильно выступали против любых уступок.

После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок, соответственно, снижалась к маю 2024 года и достигла 55%.

Текущий показатель в рамках статистической погрешности по сравнению с маем, то есть формально не было изменений.

От чего зависит готовность к уступкам

Верящие в "безграничный" запас ресурсов России в большей степени готовы к территориальным уступкам – 48% против 44%, которые все равно категорически против. В противоположность этому среди тех, кто считает, что Россия все же исчерпывает ресурсы, лишь 18% готовы к территориальным уступкам, а 72% выступают категорически против уступок.

В случае личной готовности терпеть войну, чем более длительный срок называют респонденты, тем меньше среди них тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, если среди тех, кто готов терпеть войну несколько месяцев-полгода, 59% готовы к территориальным уступкам, то среди тех, кто готов терпеть 1 год – 43%, а среди тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется – 21 %. В то же время с 34% до 69% растет доля тех, кто категорически против никаких уступок.

Самая высокая готовность к уступкам – среди тех, кто и не доверяет президенту, и считают, что Запад хочет несправедливого мира от Украины (56% готовы к уступкам, 38% категорически против).

Если же у респондента "смешанные" взгляды (не доверяют президенту, но верят в поддержку Запада или наоборот), то готовность к уступкам уже становится ниже и более половины выступают категорически против уступок. В то же время менее всего готовы к уступкам те, кто сохраняют и доверие президенту, и доверие Западу. Среди них 69% категорически против уступок (против 24%, готовых к территориальным уступкам).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.