Есть ли у России запас ресурсов для долгой войны: мнение украинцев

Осенью 2024 года 47% украинцев считают, что у России достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, а 46%, наоборот, считают, что Россия исчерпывает запасы своих ресурсов.

Как отмечают социологи, один из важных пропагандистских нарративов врага – воевать с Россией бесперспективно, поскольку Россия владеет "практически неограниченными ресурсами", как деньги, люди, оружие и т.п.

"Расчет российской пропаганды - поколебать веру украинцев в возможность победы, а также посеять сомнения среди наших западных партнеров. Именно поэтому в феврале 2023 года мы впервые спросили у респондентов с какой точкой зрения они согласны в большей степени", - говорится в сообщении.

Между февралем и октябрем 2023 года с 22 до 49% стало больше тех, кто верит, что Россия все равно сохраняет значительный запас ресурсов и может еще много лет вести войну против Украины. С 67% до 43% уменьшилась доля тех, кто, наоборот, считает, что Россия исчерпывает свои ресурсы и в обозримом будущем война может завершиться на приемлемых для Украины условиях. Между октябрем 2023 и октябрем 2024 года ситуация почти не изменилась.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, нарратив о безграничных ресурсах России действительно оказывает негативное влияние на общественные настроения украинцев.

"В настоящее время влияние такой веры в безграничные ресурсы России не имело критических деструктивных последствий, но эрозию определенных важных настроений мы уже видим (и особенно тревожные тенденции в прифронтовых регионах). Безусловно, врага нельзя недооценивать и необходимо иметь здоровое и сдержанное восприятие потенциала России. Однако нельзя и давать себе захлебнуться в мифе о непобедимой России с ее безграничными ресурсами", - сказал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.