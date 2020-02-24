Меншість українців вірять слідству в справі Шеремета

Оцінюючи хід судової справи, пов’язаної із звинуваченням групи осіб у вбивстві журналіста Павла Шеремета, 16% українців вважають ці звинувачення обґрунтованими (6% ˗ цілком обґрунтованими, 10% ˗ скоріше, обґрунтованими). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Водночас у 17% опитаних обґрунтованість цих звинувачень викликає сумніви, а 19% вважають їх необґрунтованими.

Ще 16% респондентів відповіли, що їх це не цікавить, 32% зазначили, що вони не володіють достатньою інформацією або їм важко відповісти на це запитання.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Міністерство внутрішніх справ провело брифінг у справі про вбивство Павла Шеремета. У присутності президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки керівництво Нацполіції назвало імена підозрюваних.

Ними виявилися сержант Сил спецоперацій і рок-музикант Андрій Антоненко, дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, а також військовий парамедик Яна Дугарь.

Наприкінці січня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що для передачі до суду справи Шеремета недостатньо доказів.