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Зеленський: правоохоронці вибачаться в разі нестачі доказів у справі Шеремета

Новини » Політика     11.02.2020 - 13:17
Зеленський: правоохоронці вибачаться в разі нестачі доказів у справі Шеремета
Фото: Арсен Аваков і Володимир Зеленський (mvs.gov.ua)

Якщо це була не просто помилка, то вибаченнями ініціатори звинувачень не обійдуться

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронці, які заявили про розкриття вбивства журналіста Павла Шеремета, не зможуть довести свої звинувачення в суді, то вони повинні вибачитися. Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "якщо це неправда у справі Шеремета, якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, вони вибачаться, як мінімум".

При цьому він додав: "Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями це справа не закрити".

Відповідаючи на запитання, чи не шкодує він про те, що прийшов на презентацію попередніх результатів розслідування, він сказав: "Не шкодую. Я тоді сказав, що є багато фактів, одні з них серйозні, інші слабше. Тому я говорив "ймовірні виконавці", "ймовірні вбивці". Я був дуже радий, що ми зрушили таку серйозну справу".

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Міністерство внутрішніх справ провело брифінг у справі про вбивство Павла Шеремета. У присутності президента Володимира Зеленського та генпрокурора Руслана Рябошапки керівництво Нацполіції назвало імена підозрюваних.

Ними виявилися сержант Сил спецоперацій і рок-музикант Андрій Антоненко, дитячий кардіохірург і волонтер Юлія Кузьменко, а також військовий парамедик Яна Дугарь.

Наприкінці січня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що для передачі до суду справи Шеремета недостатньо доказів.

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Новини України Володимир ЗеленськийАрсен АваковПавло Шеремет
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