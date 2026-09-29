Меньшие счета за свет и заряд на случай отключений: D.Solutions запустил "Автопилот" для СЭС

Отмечается, что "Автопилот" сам определяет, когда выгоднее заряжать домашнюю батарею, как использовать электроэнергию, производимую солнечной станцией, и какой уровень заряда оставлять в резерве на случай отключений.

Функции и преимущества "Автопилота"

Система учитывает тариф "день/ночь" при наличии двухзонного счетчика, генерацию домашней СЭС и установленный пользователем уровня необходимого резерва. Данные обновляются каждые пять минут.

Благодаря этому батарея может заряжаться в более выгодное время, а часть накопленной электроэнергии оставаться доступной, когда исчезает свет.

"Домашняя батарея сама по себе еще не означает, что ее потенциал используется максимально эффективно. Ее можно зарядить слишком рано, не дождавшись самой низкой цены ночью или потратить весь запас днем, не оставив резерва на случай отключения. "Автопилот" YASNO Power берет эту логику на себя", - отметил директор по маркетингу YASNO Сергей Радченко.

Что нужно для подключения

Доступ к YASNO Power бесплатный и не зависит от того, является ли пользователь клиентом YASNO.

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Для подключения оборудования необходимо указать серийный номер логера или отсканировать QR-код на устройстве.

На первом этапе YASNO Power поддерживает оборудование Deye. В дальнейшем компания планирует расширять список производителей и функциональность платформы.

В частности, предусмотрена интеграция с графиками отключений по адресу, чтобы система могла заранее учитывать будущую доступность сети и планировать заряд и разряд батареи.