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Бизнес может получать больше от СЭС и батарей: в D.Solutions назавли решение

17:07 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Бизнес может получать больше от СЭС и батарей: в D.Solutions назавли решение Что мешает экономить бизнесу при использовании СЭС (фото: GettyImages
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Украинский бизнес может получать больше экономической выгоды от собственных солнечных электростанций и систем накопления энергии, если объединить их в единую управляемую систему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку CEO D.Solutions Сергея Коваленко для Delo.ua.

По его словам, массовая установка солнечных станций и систем накопления энергии помогла украинскому бизнесу выстоять во время блекаутов. Однако, когда эти активы работают хаотично и без общей логики, предприятие ежедневно теряет потенциальную выгоду.

"Интеграция СЭС, аккумуляторов и EMS-систем в единую управляемую систему позволяет не только гарантировать энергонезависимость, но и превратить затраты на устойчивость в новый инструмент экономии и дополнительной прибыли", - написал Коваленко.

Что мешает бизнесу экономить и какое есть решение

По словам CEO D. Solutions, отдельная работа СЭС и накопителей не всегда обеспечивает максимальную экономическую эффективность. К примеру, батарея может заряжаться из сети перед пиком солнечной генерации или отдавать энергию в часы, когда это экономически невыгодно.

Решить эту проблему позволяет объединение СЭС, накопителей, систем управления энергией и управляемого потребления в единый энергетический портфель. Это позволяет оптимизировать потребление и расход электроэнергии, а также использовать излишки генерации и возможности энергетического рынка.

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Украинский бизнес начал активно инвестировать в собственную генерацию и накопление из-за угрозы нестабильного электроснабжения в условиях войны. Эта мотивация остается ключевой, отмечает Коваленко.

"Однако с увеличением количества установленного оборудования важно не только то, сколько энергетических активов имеет предприятие, но и то, как они взаимодействуют и сколько задач способны выполнять без ущерба для главного - стабильной работы бизнеса", - подытожил CEO D.Solutions.

Напомним, ранее D.Solutions расширила функциональность системы энергетического менеджмента YASNO Power.

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