Меньше преступлений и ДТП: полиция рассказала о ситуации в неделю блэкаута

"С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов. Есть результаты", - рассказал он.

По словам Клименко, количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей. При этом стало меньше сообщений о:

мошенничестве (на 24%);

угоне транспортных средств (на 23%);

кражах (на 7%);

ограблениях (на 3%).

К тому же, по данным главы полиции, количество ДТП уменьшилось на 13%.

"На 22% меньше случилось автопроисшествий, в которых травмировались люди. На 5% стало меньше смертей на дорогах", - добавил он.