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Меньше преступлений и ДТП: полиция рассказала о ситуации в неделю блэкаута

Фото: за неделю уменьшилось количество преступлений и ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во время аварийных отключений света из-за обстрела Украины 23 ноября уровень преступности удалось снизить. Полиция увеличила количество нарядов по улицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Игоря Клименко.

"С 23 ноября, когда российские ракеты нанесли очередной ущерб объектам критической инфраструктуры, полиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов. Есть результаты", - рассказал он.

По словам Клименко, количество преступлений, зарегистрированных с 23 по 30 ноября, уменьшилось на 16% по сравнению с позапрошлой неделей. При этом стало меньше сообщений о:

  • мошенничестве (на 24%);
  • угоне транспортных средств (на 23%);
  • кражах (на 7%);
  • ограблениях (на 3%).

К тому же, по данным главы полиции, количество ДТП уменьшилось на 13%.

"На 22% меньше случилось автопроисшествий, в которых травмировались люди. На 5% стало меньше смертей на дорогах", - добавил он.

Ранее сообщалось, что массовые отключения света после российских ракетных ударов привели к тому, что в шесть раз увеличилось количество погибших в ДТП.

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