Менше злочинів та ДТП: поліція розповіла про ситуацію у тиждень блекауту

"З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів. Маємо результати", - розповів він.

За словами Клименка, кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем. При цьому поменшало повідомлень про:

шахрайства (на 24%);

викрадення транспортних засобів (на 23%);

крадіжки (на 7%);

пограбування (на 3%).

До того ж за даними очільника поліції, кількість ДТП зменшилась на 13%.

"На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах", - додав він.