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Україна і ОАЕ взаємно визнали водійські права. Угода набула чинності

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:39
Україна і ОАЕ взаємно визнали водійські права. Угода набула чинності Фото: українські водійські права визнали в ОАЕ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 1 жовтня, набув чинності меморандум про взаєморозуміння між міністерствами внутрішніх справ України та Об'єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних водійських прав. Це спростить обмін документів в країнах перебування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Повідомляється, що тепер кожен громадянин України, який переїжджає до ОАЕ, зможе обміняти водійські права на еміратський аналог за спрощеною процедурою. Тобто без необхідності повторної здачі теоретичного і практичного іспитів.

Також уточнюється, що спрощення стосується тільки категорій "А" і "В". Крім того, українські туристи в ОАЕ зможуть керувати автомобілем з українськими водійськими правами без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.

Аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.

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