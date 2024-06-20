Меньше света – выше цены. Как проблемы в энергетике влияют на экономику и бизнес

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Ведение бизнеса в условиях перманентного отсутствия света превращается в сплошной квест: производственные процессы нарушаются, производительность труда падает, результат не гарантирован. В результате страдает и конечный потребитель, которому приходится из своего кошелька платить за проблемы бизнеса.

Как перебои со светом влияют на цены и курс валют

Электричество, произведенное небольшим дизельным генератором, в разы дороже производимого электростанцией. Поэтому при длительных перебоях с электроснабжением удельный вес затрат на электричество в структуре себестоимости ощутимо возрастает.

В свою очередь рост себестоимости производства может привести даже к закрытию части бизнесов, а значит – к снижению деловой активности. В первую очередь это ударит по малому бизнесу, особенно производственному, и в меньшей степени по торговле, уверен профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine Михаил Колиснык.

Более того, существует риск возникновения так называемого эффекта "триггерного события", когда на фоне негативных рыночных ожиданий бизнес может массово поднимать цены на свою продукцию. В этом случае для роста цен достаточно простого повышения потребительского спроса.

Более того – может даже сдвинуться курс валют. Причина проста: энергооборудование – это преимущественно импорт. Рост спроса на него провоцирует увеличение объемов закупок, а значит – повышенный спрос на иностранную валюту. В результате имеем повышенное давление на гривну.

Ассоциированный эксперт CASE Украина, специалист по налоговой и регуляторной политике Экономической экспертной платформы Мирослав Лаба среди потенциальных негативных последствий перебоев с электроснабжением для бизнеса называет, в частности, снижение производительности труда. А также – увеличение непродуктивных затрат и даже возможные убытки из-за нарушения производственных процессов, потери сырья и готовой продукции, поломки производственной техники.

Для примера эксперт приводит следующую гипотетическую ситуацию: "Представим. Производство бетона. Неожиданно выключают электричество. Производственный процесс останавливается. Полуготовый бетон застывает, выводя из строя производственное оборудование. При этом работникам начисляется зарплата за период простоя. В результате – себестоимость продукции растет. Доходность производства – под вопросом. Само существование предприятия - тоже под вопросом".

Как на кризис реагирует украинский бизнес

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей предупреждают: крупные предприятия, которые могут позволить себе импорт электроэнергии, будут иметь конкурентное преимущество перед меньшими предприятиями, что приведет к дополнительной концентрации рынка.

Малые и средние предприятия будут вынуждены пользоваться генераторами.

В УСПП приводят пример расчета затрат среднего предприятия на топливо для дизельного генератора.

Мощность генератора: 100 кв (для среднего производства).

Продолжительность работы: 7 часов (учитывая графики отключения и, возможно, аварийные).

Расход топлива: примерно 10 литров за час работы (в зависимости от уровня эффективности генератора и нагрузки).

Расходы на топливо за день: 10 л/час * 7 час * 52 грн/л = 3640 грн.

Расход на топливо для дизельного генератора за месяц (при 22 рабочих днях): 3640 грн/день * 22 дня = 80 080 грн.

"Предположим, общие затраты на производство товара составляют 500 тыс. грн, а расходы на топливо для генератора за месяц составляют 80 тыс. грн - именно эта сумма прибавится и повлияет на себестоимость и конечную цену товара", - подсчитывает для РБК-Украина президент УСПП Анатолий Кинах.

Увеличившиеся расходы на электричество закладываются в потребительские цены. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

Стоит отметить, что крупные промышленные предприятия не пользуются дизельными генераторами из-за значительной стоимости топлива для их обслуживания (для заводов нужна мощность генератора в разы больше 250 кВт), а предпочитают газовые установки.

"По нашим внутренним опросам предприятий-членов УСПП, использование газовых установок добавляет +20% к предыдущим затратам производства на электроэнергию. Понятно, что это будет закладываться в себестоимость и цену продукции", - объясняет Кинах.

Среди дополнительных факторов, влияющих на цены украинских производителей, он называет нестабильность валютного курса, снижение потребительского спроса на внутреннем рынке, нехватку кадров в бизнесе и до сих пор имеющиеся проблемы с механизмом бронирования специалистов, постоянные изменения в законодательстве и планы по увеличению налогов.

Все это сказывается на деловом и инвестиционном климате, уменьшает конкурентоспособность отечественных предприятий, что вместе с ростом тарифов на электроэнергию, отключениями света и в перспективе ростом стоимости топлива гарантированно повлияет на цены в сторону их увеличения, прогнозируют в УСПП.

Перебои с электроснабжением оказывают существенное влияние на агроперерабатывающую отрасль, отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка. Ведь для производства молочных продуктов важно не останавливать процессы обработки молока и побочных продуктов. Такой технологический процесс требует стабильного электроснабжения. Похожая ситуация - с производством мясных продуктов.

"Что касается производства яиц, то здесь немного другое потребление электроэнергии, однако свет для птицы также должен быть круглосуточно. Кроме этого выполняется техническо-механическая работа подачи воды, сбор яиц и тому подобное. Поэтому дополнительные источники энергии, по возможности, используются", - объясняет собеседник РБК-Украина.

Соответственно растут затраты на альтернативное производство электроэнергии. Какое-то время конечный потребитель не будет чувствовать это на своем кошельке. Однако уже в конце лета, когда стоимость электроэнергии будет полноценно влиять на все этапы цепочки добавленной стоимости, можно ожидать ощутимый удар по ценам.

О влиянии ситуации в энергетике на ценовую политику говорят в сфере телекоммуникаций. Так, в компании lifecell констатируют, что обеспечение абонентов мобильной связью при длительных перебоях с электроснабжением по всей стране является огромным вызовом для компании lifecell и других мобильных операторов. Ведь сети планировались и выстраивались, учитывая наличие стационарного питания.

"Итак, когда электроэнергия исчезает - мы становимся зависимыми от аккумуляторных батарей, генераторов и топлива. А это ресурсы, которые нужно постоянно заряжать, заправлять, доставлять", - объясняют в компании.

К примеру, для подпитывания только одной базовой станции от генератора при отключении электричества требуется до 50 л дизтоплива в сутки в зависимости от типа генератора, и как минимум один человек, регулярно его дозаправляющий. В lifecell около 10 тыс. базовых станций по всей Украине, так что можно посчитать, сколько нужно людей для поддержания одновременной работы всей сети на генераторах.

Масштаб проблемы значительно больше, чем ресурсы отдельно взятого оператора. Вопросы можно решить только совместными усилиями государства и всех мобильных и фиксированных операторов, уверены в компании lifecell.

Вообще, отмечают в компании, во время войны ежедневно растут расходы украинского бизнеса. И речь не только об инвестициях, связанных с перебоями электроснабжения. Ежедневно ресурсы идут на перевод производства в другие регионы, закупку оборудования в иностранной валюте, оплату энергоснабжения и логистики, восстановление разрушенных и поврежденных войной объектов, строительство новых базовых станций, а также поиск нового персонала вместо работников, служащих в ВСУ или выехавших за границу и для выполнения других бизнес-задач.

О негативном влиянии перебоев электроснабжения на бизнес говорят и в компании Carlsberg Ukraine. По словам директора по устойчивому развитию, техническому обеспечению и инновациям компании Юрия Гука, это напрямую влияет на стоимость товаров, создавая нестабильность во всей цепи поставок.

Это заставляет бизнес инвестировать в энергонезависимость, такую как дизельные генераторы, когенерация, солнечные панели или даже импортировать электроэнергию. Однако даже это не гарантирует стабильности, поскольку в цепи поставок могут быть компании, которые не готовы к таким изменениям. Это приводит к прекращению производства или ограничению его работы. В результате производители конечного товара вынуждены искать альтернативы, выбирать более высокую цену внутри страны, или, что хуже, за ее пределами.

"Конкретика очень проста. Стоимость электроэнергии дизельных генераторов выше рыночной в 2-3 раза, а импортированной – в 1,5 раза", - приводит цифры собеседник РБК-Украина.

Реальному сектору без электроэнергии – никак. Фото: Getty Images

В Ассоциации ритейлеров Украины говорят, что дефицит электроэнергии будет менять логистику и производство. Те объекты ритейла, которые обладают мощностями кухни или оптового хранения, вынуждены будут устанавливать более мощные генераторы на объектах или отказываться от массового хранения товаров в холодильных установках и от производства.

Любые проблемы и нестабильность нарушают отработанные технологии и цепочки, соответственно требуют изменений и инвестиций. Следовательно, будут увеличивать себестоимость товаров.

Ключевая проблема заключается даже не в топливе для электрогенераторов, а в том, что эта техника имеет ограниченный ресурс и не может постоянно балансировать отсутствие централизованного электроснабжения. Это временное решение для аварий или несбалансированных пиковых часов. Генераторы не рассчитаны на 5-10 лет регулярной работы до момента постройки новых электростанций.

Если вопрос энергообеспечения не будет решаться государством централизованно с привлечением международной помощи, современных технологий и льготных кредитов, бизнес будет вынужден искать другие решения и источники инвестиций для стабильного энергообеспечения, говорят в Ассоциации.

Но, похоже, путь этот не будет прост. Так, например, изготовители турбин малой мощности (от 0,5 до 30 МВт) не смогут быстро увеличить производство.

Аналогичная ситуация с поставщиками топлива: технологии обеспечения распределенной генерации древесиной, торфом, биоэтанолом, соломой или другими видами топлива не отработаны.

Надежды на стабильное газоснабжение и выработку электроэнергии за счет природного газа тоже нет: объекты ГТС, прежде всего большие хранилища, атакованы ракетами агрессора. У стран ЕС нет достаточной собственной добычи газа, чтобы обеспечить потребление Украины. А украинская добыча приближена к линии фронта – Харьковская, Полтавская, Черниговская, Сумская области.

Достаточного объема производства мощных и доступных по цене емкостей-аккумуляторов для хранения электроэнергии на базе литий-ионных батарей тоже нет. А массовая установка солнечных панелей не решает вопроса вечернего пика потребления электроэнергии и работы ночью.

Вместе с тем, как отмечают в Ассоциации ритейлеров Украины, торговые сети используют все возможности для обеспечения стабильной работы.

Очевидно, что проблема перебоев с электроснабжением в Украине не имеет быстрого решения. Поэтому отечественному бизнесу придется выживать в новой реальности, а потребителю – из собственного кармана оплачивать его проблемы. И максимально эффективно выстраивать новую инфраструктуру – приспособленную к реалиям, в которых украинцам наверняка придется жить еще долго.