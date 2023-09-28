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Меньше площади Киева. СМИ узнали, сколько украинской территории захватила РФ в этом году

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупационные войска с начала 2023 года смогли захватить около 500 кв. км территории Украины. Это меньше площади Киева или, например, Нью-Йорка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным Института изучения войны, РФ в этом году захватила около 857 кв. км, однако украинские бойцы вернули уже 370 кв. км из них.

В настоящее время оккупированными остаются около 487 кв. км территории нашей страны.

фото The New York Times

В целом российские войска контролируют около 18% территории Украины (больше территории Швейцарии), в частности, Крым и Донбасс.

С начала войны в 2014 году россияне захватили около 7% территории и еще 10% с 24 февраля 2022 года. В 2023 году эта цифра составила всего 0,08%.

Как отмечает издание, в этом году обе стороны начали с планирования амбициозных наступлений, но линия фронта практически не сдвинулась.

Согласно анализу данных Института изучения войны, август стал месяцем с наименьшими территориальными завоеваниями с начала полномасштабной войны. Хотя ВСУ добились небольших успехов на юге, оккупационные войска смогли захватить чуть больше земель на северо-востоке.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 28 сентября Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

В частности, ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ за сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага.

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