Меньше атомной и гидроэнергии - больше импорта: эксперт объяснил, почему подняли прайс-кепы

По словам эксперта, Украина в значительной степени зависит от атомной генерации, которая вырабатывает каждый второй киловатт в системе. Но сейчас часть энергоблоков находится в плановых ремонтах, что ограничивает их доступность.

Дополнительным фактором стало маловодие - из-за низкого уровня воды производство электроэнергии на ГЭС сократилось почти втрое. Все это предсказывает дефицит, особенно в вечерние часы.

Как говорит Андриан Прокип, днем ​​в украинской энергосистеме профицит солнечной электроэнергии, а ночью атомный избыток. А вот в вечерние часы генерация СЭС сокращается, а спрос растет. Из-за потерь генерации от обстрелов мы используем импорт мощностью 1,5-2 ГВт.

"И эта электроэнергия, разумеется, самая дорогая. В этом аспекте мы становимся полностью зависимыми от Европы", - пояснил специалист энергетической отрасли Украинского института будущего Андриан Прокип.