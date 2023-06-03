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"Менее гибкие". Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте

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Бахмут, Суббота 03 июня 2023 09:45
"Менее гибкие". Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте Фото: британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские десантники заменили наемников ЧВК "Вагнера" в Бахмуте. Однако так называемые "элитные" войска РФ будут менее гибкими в реагировании на вызовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании Twitter.

По данным британской разведки, Россия продолжила передислокацию войск на передовую, поскольку "вагнеровцы" вышли из Бахмута. На позиции зашли воздушно-десантные войска, в частности, подразделения 76-й и 106-й дивизий и две дополнительные отдельные бригады ВДВ.

До вторжения в Украину россияне называли десантников "элитными войсками", однако сейчас они значительно ухудшили свой уровень боеспособности.

"Российские командиры, вероятно, пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений как свободный резерв. Вместо этого они были вынуждены развернуть их для удержания линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибки в реагировании на оперативные вызовы", - отмечает разведка.

Почему десантники РФ заходят в Бахмут

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы его наемники захватили Бахмут. Украинское командование опровергло это и отметило, что ВСУ контролируют частный сектор в городе и продвигаются на флангах.

Позже Пригожин объявил о выходе его боевиков из Бахмута после "успешной операции". На позиции "вагнеровцев" должна была зайти регулярная армия РФ.

Украинские военные подтверждают, что "вагнеровцы" выходят из Бахмута, а на их место заходят другие войска. Вероятно, это силы, подконтрольные Минобороны РФ.

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