Мендель оскандалилась заявлением о Донбассе: в ОП говорят, что она "давно не в себе"

По утверждению Мендель, в первые месяцы полномасштабной войны украинские переговорщики в Стамбуле были готовы принять все условия Москвы, лишь бы только остановить боевые действия. Бывшая пресс-секретарь опирается исключительно на слова неназванных людей, которые якобы входили в состав делегации.

"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году. И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", - рассказала она Карлсону, известному своими пророссийскими взглядами.

В Офисе президента в комментарии журналистам опровергли слова Мендель, отметив, что сама она не участвовала в переговорах или принятии каких-то решений.

"Эта дама давно не в себе, а кто ей там что-то рассказывает и было ли это на самом деле - комментировать несерьезно", - сказал советник президента Литвин.

Кто такая Юлия Мендель

Мендель - украинская журналистка. В июне 2019 года стала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского. За время пребывания в должности Мендель попала в несколько скандалов, связанных с препятствованием работе журналистов.

В апреле 2021 года Мендель ушла с должности пресс-секретаря. А в июле 2021 года стала внештатным советником тогдашнего руководителя ОП Андрея Ермака. В тот же период Мендель выпустила книгу "Каждый из нас - Президент", а осенью 2022 года выпустила англоязычную книгу "Битва за наши жизни" с подзаголовком "Мое время с Зеленским, битва Украины за демократию и ее значение для мира".

В начале 2025 года Мендель в статье Times назвала перспективу членства в НАТО "все более отдаленной" и призвала украинцев "подумать о прекращении огня". Затем в комментарии для France 24 она также рассказывала, что якобы "большинство людей в Украине однозначно согласны с необходимостью прекращения войны".

После увольнения Ермака из Офиса президента в 2025 году Мендель заявила, что тот "занимается магией". Также Мендель называла Ермака "очень опасным человеком", но ни разу не приводила никаких доказательств, ссылаясь исключительно на "свой опыт" и "связи".