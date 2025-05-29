"Меморандум" в Стамбуле? Что известно о втором раунде переговоров России и Украины

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Как у РФ появилась идея о "меморандуме"?

Почему Украина до сих пор не получила документ, обещанный россиянами?

Какие пункты Кремль хочет навязать Киеву под видом "мира"?

Чем отвечает Украина и какие требования выдвинула со своей стороны?

Когда может состояться новый раунд переговоров между Украиной и РФ?

Что известно о "меморандуме" от РФ, какие условия выдвигает агрессор

После того, как никакого прорыва по прекращению огня между Украиной и РФ на стамбульской встрече 16 мая достичь не удалось, а США заявили, что переговорный процесс зашел в "тупик", глава Белого дома Дональд Трамп созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время разговора, который состоялся 19 мая, глава Кремля заявил о готовности предложить Украине "меморандум" о прекращении огня и будущий мирный договор. Он утверждал, что, мол "нужно найти компромиссы", которые бы устроили обе страны.

С тех пор российская сторона не раскрывала содержания "меморандума". Впрочем, на днях пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что так называемый проект включает ряд позиций, таких как:

принципы урегулирования;

сроки возможного заключения мирного соглашения;

потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей.

При этом вчера Reuters со ссылкой на три анонимных российских источника, близких к переговорам, раскрыло условия, которые ставит Путин для прекращения войны.

По данным источников информагентства, диктатор стремится получить от западных стран "письменное" обязательство не расширять Альянс на восток, то есть не принимать в него Украину, Грузию, Молдову и другие постсоветские республики.

РФ также хочет прописать в меморандуме "нейтральный статус" Украины, снятие некоторых западных санкций, поднять вопрос замороженных российских активов и "защиты русскоязычных" граждан в Украине.

На Банковой тем временем отмечают, что данные условия лишь являются свидетельством неадекватности кремлевской верхушки. Ведь Путин в очередной раз прибегает к абсурдным требованиям, среди которых упоминает Молдову и Грузию, хотя эти страны не участвуют в вооруженном конфликте.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина объяснил, зачем россиянам подобные инсайдерские вбросы относительно их условий.

"Они хотят за счет этих вбросов сказать: ну мы же готовы там на определенные компромиссы, давайте вы (страны Запада - ред.) будете менее радикальны. И это опять же совершенно очевидная технология, достаточно примитивная, которой Россия постоянно пользуется", - говорит он.

Россия предлагает дату и место новых переговоров, где покажет "меморандум"

Что касается дат передачи "меморандума", то, как вчера сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия обещала предоставить так называемый документ с пунктами после обмена в формате 1000 на 1000.

Президент вчера также рассказал, что министр обороны Рустем Умеров, который является главой делегации на переговорах с РФ, связывался со своим визави Владимиром Мединским, чтобы узнать, когда Украине передадут "меморандум".

"Они уверяли: "Будет, будет". Но мы так ничего и не дождались. Никто не дождался. Мы обратились к США - они тоже ждут. Все ждут", - сказал Зеленский, и добавил, что меморандум ждут "уже больше недели".

В ответ Мединский сказал, что разговор якобы инициировал он, а не Умеров, и во время него он якобы предложил точную дату и место встречи для обмена "меморандумами" с перечнем условий для прекращения войны.

По словам Мединского, Россия якобы сразу на месте "готова начать содержательное обсуждение" каждого пункта будущего соглашения о прекращении огня.

"Украинская сторона пошла советоваться...Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в указанную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать", - сказал Мединский вчера вечером.

Впоследствии с заявлением вышел и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Москва предлагает Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Мол, именно там российская делегация представит свой перечень условий для прекращения огня.

"Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий "меморандум", который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса", - сказал Лавров.

В тот же вечер Лавров провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. По словам российской стороны, они обсудили подготовку к следующему раунду переговоров Украины и РФ в Стамбуле. В Госдепе же говорят, что Рубио во время диалога призвал россиян к "добросовестному" диалогу с Украиной.

Украина передала РФ требования о прекращении огня

В свою очередь глава украинской делегации Умеров дал понять россиянам, Киев хочет, чтобы Москва заранее передала Украине "меморандум" для ознакомления.

"В развитие встречи в Турции 16-го мая мир ожидал, что российская сторона сформулирует и направит Украине и партнерам "меморандум" с их видением шагов к прекращению огня. К сожалению, российская сторона пыталась затянуть этот процесс", - написал он вечером 28 мая в Facebook.

Но, по его словам, давление сработало. И после жестких заявлений президента Трампа, европейских лидеров, президента Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой "меморандум".

Впрочем, как отметил Умеров, РФ затягивает передачу документа. В свою очередь украинская сторона передала россиянам документ с собственной позицией.

"Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы", - заявил глава Минобороны.

Он отметил, что украинская делегация не против встреч с россиянами и ожидает их "меморандум", чтобы "встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны".

"У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ", - акцентировал Умеров.

Глава делегации напомнил, что российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена пленными.

"Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат", - добавил Умеров.

Министр иностранных дел Андрей Сибига также прокомментировал заявление о предложении России по переговорам 2 июня. Он выразил надежду, что Москва не сорвет следующий раунд переговоров и "немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как это и было условлено ранее".

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" после десяти дней размышлений и атак - его можно сразу передать нам", - заявил он.

Отметим, что пока россияне затягивают с передачей Украине "меморандума", они фактически уже предупредили США, которые пытаются достичь дипломатического урегулирования войны, что не сбиваются показывать им свои "предложения".

Пресс-секретарь МИД РФ заявила, что российская сторона не будет передавать США свой вариант "меморандума". Она утверждает, что Москва якобы "не имеет никаких договоренностей" с Вашингтоном или другими странами по обмену документами.

Зато Вашингтон очевидно ждет предложений россиян. Так, 27 мая спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты получили от украинской стороны предложения касательно возможного мирного соглашения. Сейчас они ожидают такие предложения от российской стороны.