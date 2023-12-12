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Меморандум с МВФ допускает постепенный рост тарифов на газ и э/э для населения

Фото: Цены на газ и электроэнергию для населения могут вырасти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Обеспечение устойчивости системы и сокращение квазифискальных обязательств потребуют постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию для возмещения затрат при одновременном выделении адекватных и целенаправленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в документе.

Как отмечается в меморандуме, власти повысили цены на электроэнергию для населения с 1 июня, чтобы помочь восстановить стабильность энергосистемы перед отопительным сезоном 2023/24 года.

"Нашим непосредственным приоритетом является сдерживание негативного воздействия войны на этот сектор. Это подразумевает обеспечение возможности направления достаточных ресурсов ключевым крупным госпредприятиям. В краткосрочной перспективе список вариантов включает повышение тарифов, обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительной прямой поддержки бюджета в зависимости от наличия бюджетных ресурсов", - говорится в меморандуме.

После окончания войны программа реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа, отмечается в документе.

Тарифы на газ

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Низкие цены на газ (7,96 гривен за кубометр) обеспечиваются за счет "Нафтогаза". В то же время глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов считает, что отмена ПСО (возложение специальных обязательств) на компанию должна начаться уже со следующего года.

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Цена на газМВФ