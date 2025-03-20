ua en ru
Чт, 20 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мелони выступила против оборонного плана ЕС на 800 миллиардов евро, - Тimes

Четверг 20 марта 2025 18:14
UA EN RU
Мелони выступила против оборонного плана ЕС на 800 миллиардов евро, - Тimes Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони скептически отнеслась к плану перевооружения ЕС, который недавно представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тimes.

По данным издания, Мелони не одобряет планов ЕС привлечь 800 миллиардов евро на оборонные расходы. Премьер Италии сомневается в возможности Европы стать оборонной сверхдержавой без значительной поддержки США.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить странам-членам ЕС 150 миллиардов евро в виде займов на оборонные расходы. Также она предлагала разрешить правительствам исключать расходы на оборону в размере до 1,5% ВВП из долговых ограничений ЕС. Это потенциально могло бы расширить финансирование еще на 650 миллиардов евро.

Однако во время встречи с фон дер Ляйен перед саммитом в Брюсселе Мелони заявила, что предпочитает привлекать частные инвестиции для финансирования оборонного сектора вместо увеличения государственного долга.

По информации Тimes, осторожность премьера отражает настроения итальянских избирателей и политических партий, которые не поддерживают приоритетность обороны перед расходами на здравоохранение.

Перевооружение Европы

Напомним, ранее президент Еврокомиссии заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.

Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.

Одним из основных аспектов этого плана является расширение использования государственного финансирования в оборонной сфере, что позволит странам ЕС осуществлять масштабные инвестиции в разработку и производство новых оборонных технологий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов
Пожары, взрывы, эвакуация. Что происходит в Энгельсе после самой массированной атаки дронов
DAILY
Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине