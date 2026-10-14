Мелони раскрыла ошибку Трампа в "дизельном соглашении" с Путиным

"Дизельное соглашение" президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не решит главную проблему главы Белого дома.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
Итальянский премьер не скрывает обеспокоенности из-за новой договоренности между Россией и США.
По ее мнению, это решение Трампа крайне рискованно, поскольку может иметь негативные последствия.
На фоне последних событий Мелони указала на серьезные просчеты в решении президента США. В частности, она подчеркнула, что резкий рост цен на топливо связан прежде всего с войной на Ближнем Востоке, а не с действиями Украины, которая защищается от российской агрессии.
По словам главы итальянского правительства, эффективность нового решения Трампа вызывает сомнения, тогда как возможные риски очевидны. В частности, речь идет о:
Мелони обратила внимание на то, что это противоречит предыдущим усилиям западных стран, в том числе США, направленным на то, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.
Глава итальянского правительства заверила, что ключевыми принципами политики Рима остаются поддержка Украины с особым вниманием к гражданскому населению, усиление давления на Москву и сохранение единства евроатлантических партнеров.
Напомним, недавно в Сенате США потребовали от Трампа немедленно отменить скандальную договоренность с Путиным.
Кроме того, стало известно, как глава Белого дома пытается втянуть Европу в конфликт вокруг этого соглашения.
К слову, ранее РБК-Украина подробно объясняло, в чем заключается угроза "дизельного соглашения" США и РФ .