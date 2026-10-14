Мелони раскрыла ошибку Трампа в "дизельном соглашении" с Путиным

Итальянский премьер не скрывает обеспокоенности из-за новой договоренности между Россией и США.

По ее мнению, это решение Трампа крайне рискованно, поскольку может иметь негативные последствия.

На фоне последних событий Мелони указала на серьезные просчеты в решении президента США. В частности, она подчеркнула, что резкий рост цен на топливо связан прежде всего с войной на Ближнем Востоке, а не с действиями Украины, которая защищается от российской агрессии.

По словам главы итальянского правительства, эффективность нового решения Трампа вызывает сомнения, тогда как возможные риски очевидны. В частности, речь идет о:

фактическом оправдании действий России в войне против Украины;

получении Путиным дополнительных средств для финансирования военной машины РФ;

ослаблении санкционного давления на Кремль.

Мелони обратила внимание на то, что это противоречит предыдущим усилиям западных стран, в том числе США, направленным на то, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Глава итальянского правительства заверила, что ключевыми принципами политики Рима остаются поддержка Украины с особым вниманием к гражданскому населению, усиление давления на Москву и сохранение единства евроатлантических партнеров.