Мелони не разрешила связанной с Yandex фирме приобрести итальянскую компанию, - Reuters

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони наложила вето на соглашение о поглощении поставщика облачных услуг компании из-за связей с российским интернет-гигантом Yandex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Это решение знаменует собой первый случай, когда администрация Мелони использовала свое так называемое регулирование "золотых полномочий" для блокирования нежелательных предложений в отраслях, которые считаются стратегически важными, например банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение.

Согласно отклоненному соглашению, голландская компания Nebius должна была приобрести Tecnologia Intelligente, небольшую компанию, созданную итальянским бизнесменом Марко Каррай. Правительство Италии было озабочено соглашением, поскольку деятельность Nebius финансирует Yandex.

Холдинговая компания российской фирмы, зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от владения и контроля над большей частью группы Yandex, включая ее основные предприятия, приносящие доход, при этом международные подразделения некоторых услуг, включая облачные, будут развиваться за пределами России.