ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мельник резко отреагировал на отказ Германии предоставить Украине истребители

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 18:08
Мельник резко отреагировал на отказ Германии предоставить Украине истребители Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пока Украина отчаянно нуждается в немецких истребителях, немецкие власти тем временем "отходят" от недавней передачи Киеву танков Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника.

Мельник подчеркнул, что сейчас украинские военно-воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO и EUROFIGHTER, для того, чтобы освободить находящихся под оккупацией украинцев.

"Но Берлин отвечает, как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11 месяцев родов Leopard. Невероятно", - сказал замминистра иностранных дел.

Напомним, недавно Мельник заявил, что немцы еще не хотят осознавать, что мало дать 14 Leopard, а затем сказать, что они исполнили свой моральный долг перед украинцами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
допомога армії Андрей Мельник
NEWS
Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
Мобилизация в Украине. Кому могут аннулировать повестку: объяснение ВСУ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм