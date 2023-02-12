Мельник резко отреагировал на отказ Германии предоставить Украине истребители

Пока Украина отчаянно нуждается в немецких истребителях, немецкие власти тем временем "отходят" от недавней передачи Киеву танков Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника.

Мельник подчеркнул, что сейчас украинские военно-воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO и EUROFIGHTER, для того, чтобы освободить находящихся под оккупацией украинцев.

"Но Берлин отвечает, как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11 месяцев родов Leopard. Невероятно", - сказал замминистра иностранных дел.