Мельник резко отреагировал на отказ Германии предоставить Украине истребители
Пока Украина отчаянно нуждается в немецких истребителях, немецкие власти тем временем "отходят" от недавней передачи Киеву танков Leopard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника.
Мельник подчеркнул, что сейчас украинские военно-воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO и EUROFIGHTER, для того, чтобы освободить находящихся под оккупацией украинцев.
"Но Берлин отвечает, как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11 месяцев родов Leopard. Невероятно", - сказал замминистра иностранных дел.
Напомним, недавно Мельник заявил, что немцы еще не хотят осознавать, что мало дать 14 Leopard, а затем сказать, что они исполнили свой моральный долг перед украинцами.
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