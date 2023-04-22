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Мельник: для наступления нужны истребители, но пока эта "красная линия" не пересечена

Новина українською →
Киев, Суббота 22 апреля 2023 22:01
Мельник: для наступления нужны истребители, но пока эта "красная линия" не пересечена Фото: Андрей Мельник, замглавы МИД Украины (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимы истребители для поддержки контрнаступления. Но пока союзники не пересекают "красную линию" таких поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в эфире телемарафона.

По его словам, та помощь, которую союзники Украины пообещали предоставить на встрече в формате "Рамштайн", недостаточна. Системы ПВО действительно являются важными для Украины, но сейчас речь идет не об обороне, а о наступлении.

"Для наступательных действий нужно не только бронетехника, но и нужны истребители, чтобы поддерживать наступление. К сожалению, пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне". Чтобы эти наступательные действия принесли успех, мы нуждаемся в наступательном оружии, в первую очередь речь идет о дальнобойных ракетах и истребителях. F-16 - оптимальный вариант, но есть и другие", - отметил замглавы МИД.

Напомним, ранее Мельник заявлял, что Украине нужно в 10 раз больше помощи для того, чтобы завершить войну в этом году.

Также мы писали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, поставка истребителей - верхушка пирамиды в вопросе выстраивания ПВО нашей страны.

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