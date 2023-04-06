Мельник: большинство немцев поддерживают предоставление оружия Украине

Большинство граждан Германии на данный момент поддерживают предоставление оружия Украине. Хотя в начале полномасштабного вторжения за это выступали всего 20% немцев.

"В немецком обществе, я думаю, это действительно уже достаточно устойчивое большинство, в других государствах - мне сказать труднее, думаю, также есть где-то 50+ процентов "за". Это для нас критически важно, чтобы правительства наших главных союзников ощущали этот тыл", - рассказал он.

По словам экс-посла, сегодня немцы по праву гордятся помощью, которую оказывают Украине в войне с Россией.

"Это действительно квантовый скачок, ведь начинали мы, вспомните, с 5 тысяч шлемов, и то со скрипом. За это украинцы очень благодарны. Но когда я работал в Германии, то всегда пытался ставить эту помощь в сравнение с другими", - отметил Мельник.

Для понимания, он привел некоторые цифры. Так, немцы оказали военную помощь Украине, которая составляет лишь одну десятую процента ВВП. При этом, по данным Мельника, та же Эстония дала оружия на один процент, то есть в десять раз больше.

"Поэтому если вы, дорогие немецкие друзья, действительно хотите быть лидером, вы должны делать больше других, не один, а полтора или два процента ВВП. И так нон-стоп до победы. И не потому, что мы такие бедные и несчастные жертвы, а потому что это отвечает национальным интересам самой Германии и других партнеров", - констатировал он.