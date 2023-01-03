Из Мелитополя сбегают российские медики: мэр назвал причины

По его словам, больница в Мелитополе донедавна оставалась едва ли не последней на всей оккупированной части Запорожской области, которая оказывала помощь гражданскому населению. Но сейчас там остается все меньше места для мирных жителей, поскольку туда уже месяц свозят раненых и заболевших оккупантов.

Он отметил, что российские военные медики начали покидать город.

"Причин для неожиданного побега несколько: сверхвысокое количество раненых российских военных, на которых не хватает ни медперсонала, ни койко-мест, поведение самих оккупантов, которых доставляют в больницу в состоянии наркотического опьянения и жест доброй воли из-за боязни ВСУ и сил сопротивления, которые не оставят в покое ни одного врага", - отметил Федоров.

Мэр также добавил, что на фоне нехватки медработников оккупанты угрозами и подкупом пытаются уговорить украинских врачей помочь российским военным, но они отказываются.