В Мелитополе снова раздались мощные взрывы

В пятницу, 10 февраля, в Мелитополе (Запорожская область) снова раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского мэра Ивана Федорова.

"Что с настроением, оккупанты?", - добавил мэр города.

Мэр города отмечает, что фактически Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов.

"Мощность прилетов такова, что вздрагивают окна", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в Мелитополе и районе уже слышны звуки взрывов.

Ранее Федоров сообщил, что во временно оккупированном Мелитополе осталось примерно 30% от населения, что было до полномасштабного вторжения РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.