В Мелитополе с самого утра раздаются сильны взрывы,- мэр

В Мелитополе 6 октября с самого утра раздаются взрывы. Сейчас в на севере города наблюдается столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Медитополя Ивана Федорова .

"Сегодня снова неспокойно на Запорожском направлении. Во временно оккупированном Мелитополе и районе с утра раздаются сильные взрывы. В северной части города вздымается густой дым", - рассказал он.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. Вражеские ракеты попали в жилые дома, в частности в многоэтажки. Спасатели показали последствия ракетных ударов.

На данный момент известно о двух жертвах и 10 пострадавших. Под завалами еще остаются люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.