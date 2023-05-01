RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе раздался взрыв в гостинице, в которой базировались оккупанты

Фото: в Мелитополе произошел взрыв в гостинице, где базировались российские военные (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В оккупированном Мелитополе Запорожской области попали в гостиницу, где базировались русские военные.

Об этом написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Сообщается, что зафиксировано попадание в гостиницу "Привал охотника", в которой базировались российские военные.

"У окупантов немного пригорело в месте базирования", - отметил Андрющенко.

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу, поскольку россияне увеличили количество морских носителей "Калибров" в Черном море.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске, 30 апреля, раздались взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольВойна России против Украины