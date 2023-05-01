В Мелитополе раздался взрыв в гостинице, в которой базировались оккупанты

В оккупированном Мелитополе Запорожской области попали в гостиницу, где базировались русские военные.
Об этом написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Сообщается, что зафиксировано попадание в гостиницу "Привал охотника", в которой базировались российские военные.
"У окупантов немного пригорело в месте базирования", - отметил Андрющенко.
Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу, поскольку россияне увеличили количество морских носителей "Калибров" в Черном море.
Напомним, во временно оккупированном Бердянске, 30 апреля, раздались взрывы.
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