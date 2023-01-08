RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе сообщают о новых взрывах возле "Гидромаша"

Фото: в Мелитополе сообщают о новых взрывах возле "Гидромаша" (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 8 января, в Мелитополе Запорожской области снова сообщают о взрывах в районе завода "Гидромаш".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Несколько громких взрывов недалеко от захваченного оккупантами завода "Гидромаш", где и так "курили" всю ночь", - написал он.

По его словам, ПВО оккупантам "явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация".

Как сообщалось, во временно захваченном войсками РФ Мелитополе Запорожской области ночью 8 января прозвучала серия мощных взрывов из-за детонации снарядов оккупантов, которые они хранили на заводе "Гидромаш".

Напомним, перед этим в Мелитополе раздался громкий взрыв в канун Рождества, а прогремел он в районе железнодорожного вокзала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь