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Пьянство и не только. Британская разведка назвала главные проблемы российской армии

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Москва, Воскресенье 02 апреля 2023 09:51
Пьянство и не только. Британская разведка назвала главные проблемы российской армии Фото: российская армия массово злоупотребляет алкоголем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия, помимо огромных потерь на поле боя, испытывает и другие проблемы, связанные с небоевыми причинами. Самая главная среди них - это массовое пьянство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что недавно российские Telegram-каналы распространили информацию о "чрезвычайно высоком" количестве инцидентов, преступлений и смертей, связанных с употреблением алкоголя среди оккупационных войск.

Разведка добавляет, что другими причинами небоевых потерь также является плохое владение оружием, ДТП и переохлаждение. Однако, вероятно, российские командиры считают главной проблемой массовое пьянство среди солдат.

"Поскольку пьянство распространено в большей части российского общества, оно долгое время рассматривалось как принятая часть военной жизни, даже во время боевых действий", - говорится в сводке разведки.

Напомним, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 560 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ лишилась уже 174 550 своих солдат.

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