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Під Мелітополем російські військові викрали джип та потрапили у смертельну ДТП

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Мелітополь, Четвер 02 червня 2022 12:58
Під Мелітополем російські військові викрали джип та потрапили у смертельну ДТП Фото: окупанти потрапили в аварію під Мелітополем (ілюстративне фото/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські солдати потрапили в ДТП дорогою з Мелітополя, який зараз є окупованим, до Приазов'я. Вони їхали у червоному джипі, який викрали до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".

Внаслідок аварії двоє російських окупантів загинули, ще троє - у важкому стані. Їх відправили до військового шпиталю до Мелітополя.

Як повідомлялося, рано вранці у понеділок, 30 травня, у центрі тимчасово окупованого Мелітополя прогримів потужний вибух. Він трапився в районі, де розташована багатоповерхівка псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького.

Пізніше стало відомо, що вибуховий пристрій було закладено у люку. А вибух стався, коли автомобіль проїжджав повз. Поранення отримали двоє людей - сім'я колаборантів.

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