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Под Мелитополем российские военные угнали джип и попали в смертельное ДТП

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Мелитополь, Четверг 02 июня 2022 12:58
Под Мелитополем российские военные угнали джип и попали в смертельное ДТП Фото: оккупанты попали в аварию под Мелитополем (иллюстративное фото/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские солдаты попали в ДТП по дороге из Мелитополя, который сейчас является оккупированным, в Приазовье. Они ехали в красном джипе, который угнали до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

В результате аварии два российских оккупанта погибли, еще трое - в тяжелом состоянии. Их отправили в военный госпиталь в Мелитополь.

Как сообщалось, рано утром в понедельник, 30 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Он случился в районе, где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Позже стало известно, что взрывное устройство было заложено в люке. А взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо. Ранения получили двое человек - семья коллаборантов.

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