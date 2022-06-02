Под Мелитополем российские военные угнали джип и попали в смертельное ДТП

Российские солдаты попали в ДТП по дороге из Мелитополя, который сейчас является оккупированным, в Приазовье. Они ехали в красном джипе, который угнали до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Мелитополь ".

В результате аварии два российских оккупанта погибли, еще трое - в тяжелом состоянии. Их отправили в военный госпиталь в Мелитополь.

Как сообщалось, рано утром в понедельник, 30 мая, в центре временно оккупированного Мелитополя прогремел мощный взрыв. Он случился в районе, где расположена многоэтажка псевдо-губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Позже стало известно, что взрывное устройство было заложено в люке. А взрыв произошел, когда автомобиль проезжал мимо. Ранения получили двое человек - семья коллаборантов.