У Запорізькій області сили тероборони звільнили два населених пункти

Фото: сили тероборони звільнили два села в Запорізькій області (GettyImages)

Сили територіальної оборони Запорізької області звільнили від російських окупантів два населених пункти - села Малинівка та Полтавка. Противник втратив кілька десятків людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"В результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від окупантів села Полтавка і Малинівка на схід від міста Гуляйполе", - йдеться в повідомленні. Відзначається, що в результаті наступальної операції українські захисники ліквідували до 80 російських військових, кілька одиниць бронетехніки противника, а також захопили документи і зброю мотострілецького підрозділу.