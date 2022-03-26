У Запорізькій області сили тероборони звільнили два населених пункти
Сили територіальної оборони Запорізької області звільнили від російських окупантів два населених пункти - села Малинівка та Полтавка. Противник втратив кілька десятків людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.
"В результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від окупантів села Полтавка і Малинівка на схід від міста Гуляйполе", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в результаті наступальної операції українські захисники ліквідували до 80 російських військових, кілька одиниць бронетехніки противника, а також захопили документи і зброю мотострілецького підрозділу.
Нагадаємо, 26 березня українські військові повністю звільнили від російських окупантів місто Тростянець у Сумській області.
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