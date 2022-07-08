У Мелітополі російські війська ставлять техніку у житлових кварталах, - мер

За його словами, окупанти ставлять техніку у мікрорайоні Новий Мелітополь. Раніше там мешкало до 30 тисяч людей.

"Під мостом, шляхопроводом рашисти розгортають свою ППО. Вони розподіляють озброєння по житлових кварталах після того, як військову базу було розбито", - сказав міський голова.

Федоров додав, що загалом ситуація у Мелітополі тривожна. Окупанти бояться наступу українських військ, тому блокують виїзди.

"Місто повністю блокується. По кілька годин не випускають людей із міста. Перекривають перехрестя. З'явилося багато якоїсь поліції, нові служби ФСБ. Мешканці міста Мелітополя - це заручники терористів", - пояснив мер.