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У Мелітополі пролунав вибух біля аеродрому, - ЗМІ

Фото: у Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужний вибух пролунав сьогодні, 31 липня, в районі аеродрому у тимчасово окупованому Мелітополі. Відповідні звуки чули жителі міста та сусідніх сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА Мелітополь".

За словами місцевих, після вибуху у небі над аеродромом виднівся дим. Поки що місцева влада та військові не коментували інформацію.

Відомо, що українські військові недавно вдарили по аеродрому у Мелітополі, де розташовувався командний пункт російських військ. Після цього окупанти почали відновлювати злітну смугу.

Фото: у Мелітополі біля аеродрому пролунав вибух (ria-m.tv)

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрадають та катують людей, щоб посилити тиск перед "референдумом".

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МелітопольВибухВійна в Україні