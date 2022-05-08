Запоріжжя тимчасово закривають на виїзд: як працюватимуть евакуаційні коридори

Виїзд із Запоріжжя тимчасово обмежать через велику чергу машин до нього. Евакуаційні коридори в напрямку міста працюватимуть лише на в'їзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької ОВА.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб. Виїзд з міста тимчасово обмежено. Просимо поставитися із розумінням", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що також влада Запорізької області вирішила ввести затяжну комендантську годину через можливі російські провокації на 9 травня. Вона діятиме з 8 по 9 травня.

При цьому раніше в регіоні затяжну комендантську годину на 8-10 травня було введено тільки в Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.