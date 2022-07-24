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У Мелітополі окупанти погрожують депортацією за відмову від участі у "референдумі", - мер

Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни планують депортувати мелітопольців у разі, якщо вони відмовляться брати участь у псевдореферендумі про приєднання до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Ми чітко розуміємо, що після останніх тижнів, коли вони роблять тотальний обхід мікрорайонів багатоповерхового сектора, приватних будинків для виявлення жителів, загроза їх наступна: хто не прийде на "референдум", ті будуть вивезені за територію Запорізької області", - заявив Федоров.

При цьому він додав, що відповідний указ гауляйтера міста ще не затверджений, але вже проводиться підготовка до впровадження нових норм.

"Якщо вони введуть в дію цей наказ, то їм доведеться вивезти всіх жителів, все населення Мелітополя", - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше Федоров назвав наслідки допомоги окупантам у підготовці псевдореферендуму.

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МелітопольРеферендумВійна Росії проти України