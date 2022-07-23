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Мер Мелітополя назвав наслідки допомоги колаборантам у підготовці "референдуму"

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Київ, Субота 23 липня 2022 23:29
Мер Мелітополя назвав наслідки допомоги колаборантам у підготовці "референдуму" Фото: мер Мелітополя назвав наслідки допомоги колаборантам (Gettz Images)
Автор: Константин Широкун

З метою підготовки до псевдореферендуму окупанти видали наказ про створення виборчих комісій і агітують жителів Мелітополя взяти в них участь.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови.

Громадянам України, які допомагатимуть колаборантам в організації "референдуму", загрожує кримінальна відповідальність, від 10 до 12 років ув'язнення. За його словами, Кримінальним кодексом України за допомогу в підготовці псевдореферендуму також передбачена конфіскація майна.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти захопили потужності обленерго в Мелітополі.

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