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На нафтопроводі у Венесуелі стався вибух

Новини » Надзвичайні події    05.04.2019 - 04:59
На нафтопроводі у Венесуелі стався вибух
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інформації про жертв або постраждалих поки немає

У Венесуелі на нафтопроводі в штаті Ансоатегі стався вибух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noticias.

Інформації про жертв або постраждалих поки немає.

"Ми встановлюємо контакт з командою цивільної оборони муніципалітету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венесуелі увечері в суботу, 30 березня, відбулося четверте масштабне відключення електрики (блекаут) за місяць, у результаті якого відсутня електроенергія в більшості штатів країни.

Зазначимо, перше масштабне відключення електроенергії у Венесуелі відбулося 7 березня через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни, наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 штату, відбувся 25 березня. Третє масштабне відключення було зафіксовано увечері 29 березня і торкнулося Каракасу і інших великих міст.

РБК-Україна писало, що Європейський парламент закликав до введення додаткових санкцій стосовно зарубіжних державних венесуельських активів і висловив підтримку плану Гуайдо щодо створення перехідного уряду і проведення дострокових президентських виборів.

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