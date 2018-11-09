У Мельбурні невідомий напав на перехожих з ножем, 1 людина загинула, ще 2 постраждали

Фото: місце події (twitter.com.MelissaLDavey)

В поліції не пов'язують напад з тероризмом

У Мельбурні (Австралія) чоловік врізався на автомобілі в торговельний центр Target Сentre, а потім напав з ножем на перехожих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Зазначається, що після того, як чоловік врізався в торговий центр, його автівка загорілася. Він вийшов та почав кидатися на людей з ножем.

Поліція повідомила про смерть однієї людини на місці події. Ще двоє постраждалих знаходяться в лікарні.

Фото: місце події (twitter.com.cloudyellin)

Також у поліції зазначили, що вистрілили нападнику в груди. Зараз він у лікарні в критичному стані.

Поки що в поліції не пов'язують напад з тероризмом.

More vision of the incident on #BourkeSt. @VictoriaPolice are asking witnesses to get in touch with West Melbourne Police Station.



https://t.co/Ccc0GxKeuX pic.twitter.com/ELN0b6XaOZ — ABC Melbourne (@abcmelbourne) November 9, 2018

Нагадаємо, у Стамбулі злочинець-утікач напав з ножем на перехожих, постраждали 11 осіб.

Злочинець на ім'я Алі Кардаш у районі Кадикей напав на жінку біля м'ясної крамниці, однак їй на допомогу прийшли кілька людей, яких він також поранив, намагаючись утекти.

Окрім того, у китайському місті Нінбо озброєний ножем чоловік напав на перехожих, а потім скоїв наїзд на них на автомобілі. Інцидент стався після особистого конфлікту. У результаті загинули дві людини, ще 16 отримали поранення.