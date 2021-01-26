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Трамп відкрив "офіс колишнього президента" у Флориді

Флорида, Вівторок 26 січня 2021 06:08
Трамп відкрив "офіс колишнього президента" у Флориді
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Дональд Трамп відкрив свій офіс у Флориді. У прес-релізі його називають "офісом колишнього президента".

Про це повідомляє Fox News.

Він буде займатися кореспонденцією, публічними заявами і виступами Трампа.

"Президент Трамп відтепер і навіки буде захисником американського народу", - йдеться в заяві.

Трамп не з'являється на публіці з дня інавгурації Джо Байдена 20 січня.

В той день він відправився з Білого дому у Флориду. 8 лютого в Сенаті почнеться розгляд питання про імпічмент 45-го президента. Його звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп обговорював зі своїми соратниками можливість створення нової політичної партії. Він нібито запропонував назвати її "Патріотичною партією". Проте пізніше цю інформацію спростували.

Нагадаємо, 45-й президент США Дональд Трамп днями вперше звернувся до журналістів. Політик відповів на питання, що буде робити далі після закінчення свого президентського терміну.

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