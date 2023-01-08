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В Мексике мафия пыталась отбить задержанного полицией наркобарона: десятки погибших

Фото: мексиканская полиция (ENRIQUE CASTRO SÁNCHEZ / wola.org)
Автор: Владимир Костырин

В Мексике в северном штате Синалоа члены картеля пытались освободить задержанного полицией наркобарона Овидио Гусмана Лопеса, что вызвало беспорядки на улицах и вспышку насилия, и в столкновениях погибли как минимум 19 подозреваемых преступников и 10 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мексиканские силы безопасности схватили Гусмана, 32-летнего сына заключенного в тюрьму "вора в законе" Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, рано утром в четверг, что вызвало многочасовые беспорядки и перестрелки с членами банды, рассказал министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль.

Он добавил, что Гусмана вытащили на вертолете из дома, где он был пойман, и доставили в Мехико, а затем - в федеральную тюрьму строгого режима.

Арест побудил могущественный картель Синалоа, который когда-то возглавлял сам Эль Чапо поджигать автомобили, блокировать дороги и атаковать силы безопасности в Кулиакане и его окрестностях.

Глава Минобороны добавил на пресс-конференции, что в ходе операции в четверг был арестован еще 21 человек, при этом сообщений о гибели мирных жителей не поступало.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в ближайшее время не планируется экстрадировать Овидио в США, где в его отец находится в тюрьме строгого режима после того, как был экстрадирован в 2017 году и признан виновным в суде Нью-Йорка.

По словам Сандовала, в настоящее время в Синалоа на тихоокеанском побережье Мексики останется усиленное присутствие службы безопасности для защиты населения, и в регион отправится еще 1000 военнослужащих.

Штаты добивались экстрадиции Гусмана в течение многих лет. В 2021 году Госдеп объявил вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая привела к его аресту и осуждению.

Гусман, известный под прозвищем "Мышь", был обвинен в США в заговоре с целью незаконного оборота кокаина, метамфетамина и марихуаны в Штаты. Мексиканский наркобарон руководил лабораториями по производству метамфетамина в Синалоа.

По данным Госдепа, есть информация о том, что он заказал несколько убийств, в том числе популярного мексиканского певца, который отказался выступать на его свадьбе.

Управление по борьбе с наркотиками США считает, что картель Синалоа вместе с еще одной бандой несет ответственность за большую часть фентанила в Штатах.

Ранее сообщалось, что в начале января неизвестные напали на тюрьму №3 в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате Чиуауа. В результате погибли 14 человек.

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Мексика