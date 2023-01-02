При вооруженном нападении на тюрьму в Мексике погибли 14 человек

Неизвестные напали на тюрьму №3 в Сьюдад-Хуаресе в мексиканском штате Чиуауа. В результате погибли 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telemundo .

Инцидент произошел 1 января утром. Неизвестные подъехали к зданию тюрьмы на бронетранспортерах и открыли огонь по охранникам. Военные и полиция штата смогли взять ситуацию под контроль спустя несколько часов.

Среди погибших 10 человек - охранники тюрьмы, еще четверо - заключенные. Еще 13 человек получили ранения. Как минимум 24 заключенных смогли сбежать.

Полицейские задержали четырех человек, еще двое из нападавших погибли. Полиция выясняет, какая преступная группировка ответственна за нападение.

Ранее в Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму на юго-западе страны. В результате 575 заключенных сбежали.

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