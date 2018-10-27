У будівлю уряду Вірменії намагався увірватися невідомий з гранатою

Фото: поліція Вірменії (facebook.com-police.am)

Чоловіка, який намагався попасти в будівлю уряду з гранатою, затримали

В Єревані (Вірменія) невідомий чоловік увірвався в будівлю уряду з гранатою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Як повідомляється, пізніше чоловік був затриманий. У слідчому управлінні РНБ Вірменії порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 235 КК Вірменії - незаконне придбання, зберігання, носіння зброї.

За його словами, мотиви поки невідомі, проводиться слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в центрі Єревану (Вірменія) постраждали щонайменше 8 осіб. Постраждалих доставили в медичний центр, серед них є іноземці. Зокрема, постраждали двоє 15-річних громадян Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Олександрії (Єгипет) 24 березня вибухнула бомба, закладена під автомобіль. В результаті події загинули щонайменше дві людини, з них один поліцейський.

Крім цього, поранення отримали четверо поліцейських. Вибух був спрямований проти керівника служби безпеки міста.