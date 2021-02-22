У Мексиці розбився пасажирський літак ВПС країни
На сході Мексики стався крах реактивного пасажирського літака ВПС країни. Джерела в поліції зазначили, що літак марки Learjet упав поруч з містом Халапа, який є столицею в штаті Веракрус.
Про це повідомляє газета El Universal.
Унаслідок аварії загинули знаходяться на борту літака сім осіб.
ЗМІ уточнює, що на місце катастрофи прибули рятувальники та представники влади. Причини аварії поки не називаються. Крім того, міністерство оборони Мексики поки що не давало коментарів з приводу того, що сталося.
Нагадаємо, в грудні минулого року в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.
Додамо, що наприкінці січня на Кубі зазнав аварії військовий вертоліт. Унаслідок аварії загинули п'ятеро людей, які перебували на борту.
Крім того, в Південно-Африканській Республіці впав вертоліт повітряної медичної допомоги Netcare 1. Унаслідок інциденту загинули п'ятеро медиків.